Ancora una volta trasporto pubblico in tilt a Roma, nella fattispecie la metro A. La linea è stata interrotta dalle prime ore del mattino del 24 gennaio. Come riportato dal Corriere, in un primo momento lo stop ha riguardato solo la tratta tra le fermate Repubblica e Lepanto, poi si è esteso da Termini fino a Ottaviano e ancora fino a Battistini, il capolinea nord. La riattivazione è prevista “per le 10:30”, scrive InfoAtac su Twitter. L’azienda poi, sempre via social, fa sapere il motivo del disservizio: “Per eseguire un intervento tecnico abbiamo interrotto la circolazione nella tratta Termini-Ottaviano. Stiamo attivando un servizio di bus sostitutivi. Si tratta di un intervento tecnico per un problema alla rete aerea che si è verificato alle ore 6.00. I tecnici sono al lavoro per riattivare la circolazione. Appena possiamo diamo info”.

#info #atac – metro A: tutte le info sull’interruzione della circolazione nella tratta Termini-Battistini e sulle fermate dei bus navetta al link https://t.co/N06YFPjLNB la riattivazione della circolazione è prevista per le ore 10.30. Info qui e su https://t.co/v1SV1Jyg4P #Roma — infoatac (@InfoAtac) January 24, 2023

Caos e disagi per gli utenti, furiosi per un servizio che continua ad essere poco efficiente. “A Roma ogni mattina non importa se sei leone o gazzella. Cori (con due ere). Che la metro A è guasta. Grazie Atac per tutte queste avventure”, scrive un utente su Twitter. “La Metro A chiusa da Termini a Battistini. Atac pensa di sostituire il servizio con un paio di navette. Bene, sono ferma dentro la navetta da 27 minuti, non facciamo un passo”, scrive una ragazza a corredo di uno scatto di Piazza dei Cinquecento stracolma. Infine un altro ancora: “Non pensavo fosse possibile, nel 2023, quello che ho visto oggi a Roma. Prendo la metro ed annunciano la chiusura della tratta Termini – Ottaviano. A Termini navette sostitutive prese d’assalto. A gestire, arrivano i Carabinieri. Le navette si inabissano nel traffico infernale delle 8 di mattina al centro di Roma. In 40 minuti, la navetta sulla quale stavo io, percorre credo 700 metri ed è costretta a deviare il percorso. La gente (situazione sardine) inizia a sentirsi male. Sono tutti al telefono a giustificare il ritardo con i datori di lavoro. Questa città è finita“.