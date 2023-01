“Non sono per niente giusti, la Juve non se lo merita o almeno non solo la Juve”. I tifosi juventini sono amareggiati, il mattino dopo l’arrivo della notizia dei 15 punti che verranno tolti ai bianconeri nel campionato Corrente, portandoli dal terzo al decimo posto. “Oltre alla Juve c’è anche l’Inter, ma in Italia ce la si prende sempre e solo con la Juve. Ora dimentichiamoci del campionato e pensiamo alla finale di Europa League”.