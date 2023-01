Il leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto a Cremona, ha preso le distanze dal ministro Nordio: “Spero che sia finito il tempo dei contrasti tra politica e magistratura. C’è bisogno di serenità e tranquillità e la politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa”, dice, rinnegando anni di attacchi frontali ai pubblici ministeri che hanno indagato lui e i vertici del suo partito. “Il ministro Nordio – aggiunge – pone l’accento su alcuni abusi, ma l’importante è che non ci siano polemiche con l’intera magistratura che ha a lavoro persone perbene che sono in tribunale non per fare politica o per intercettare a casaccio. Importante è individuare e sanzionare gli abusi senza nuovi scontri tra pezzi dello Stato”.