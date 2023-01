Il presidente uscente leghista Attilio Fontana in testa al 43,9% (+0,7). Dietro di quattro punti il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino (39,8% e in aumento dello 0,8). In calo di ben tre punti Letizia Moratti dal 17,8 al 14,8%. A rilevarlo è il sondaggio Izi del 13-14 gennaio, riportato da Fanpage, e che analizza le preferenze degli intervistati in vista delle elezioni Regionali del 12-13 febbraio prossimo. Da segnalare anche la crescita dell’astensione di ben cinque punti percentuali (dal 26 al 31 per cento).

Per quanto riguarda il consenso delle forze politiche, il più votato tra gli intervistati è Fratelli d’Italia con il 25,7 per cento dei consensi. Un risultato che, però, si dimostra in calo (-1,4 punti) con il sondaggio dello stesso istituto datato dieci giorni prima. Secondo è il Partito democratico che guadagna 1,4 punti e raggiunge il 18,9%. Dietro il Carroccio, che ha solo la metà dei consensi di Fdi, e si ferma al 13,5%. Chi guadagna due punti è invece il Movimento 5 stelle: è dato in risalita dall’8,3% al 10,2 per cento. Il M5s di Giuseppe Conte supera così l’asse Azione-Italia viva che sostiene Moratti e perde più di 2 punti: dal 10,3 all’8,5%. Crescono anche i Verdi/Sinistra al 6,9% (+1,5). Dietro e ancora in calo Forza Italia (dal 7,6 al 6,7%). Infine, sale l’area civica a sostegno di Majorino (dal 2,7 al 3,5%).