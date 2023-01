Alle 18 di mercoledì 18 gennaio torna “Dialoghi a sinistra“, quarto appuntamento del ciclo di incontri sull’attualità politica a partire dal nuovo libro di Goffredo Bettini, “A sinistra, da capo” (Edizioni Paper First).

Dopo aver incontrato Elly Schlein, tra i nomi più quotati alle primarie del PD, Goffredo Bettini, anima storica dei democratici, e il deputato dem Roberto Morassut si apprestano a mettere sul tavolo bilanci e previsioni in vista dell’imminente Congresso. Resta centrale la domanda: quale futuro per il centrosinistra? Modera il dibattito Maria Latella, giornalista e conduttrice Sky TG24 e Radio24. Segui la diretta sul nostro sito e sui canali social del Fatto Quotidiano e di Paper First.