Continuano le tensioni a Luetzerath, in Germania, dopo che migliaia di attivisti per il clima si sono dati appuntamento in segno di protesta contro l’ampliamento della locale miniera di carbone. Oggi è stata coinvolta dagli scontri con le forze dell’ordine anche Greta Thunberg. In un video diffuso sui social si vede la leader degli ambientalisti, circondata da altri attivisti dei Fridays for Future, che viene spintonata dalla polizia tedesca, nel tentativo di sgomberare il gruppo dall’area.

Video Twitter/Joanie Lemercier