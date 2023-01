Fiamme e una grossa colonna di fumo. È la scena del disastro aereo avvenuto a Pokhara, in Nepal, che si sono trovati di fronte i soccorritori arrivati sul posto pochi minuti dopo lo schianto. Nella tragedia almeno 67 persone hanno perso la vita. Inizialmente un’emittente indiana aveva comunicato la morte di tutti i 72 passeggeri a bordo ma le autorità locali hanno dichiarato che alcuni superstiti sono stati portati in ospedale per le cure. L’aereo della Yeti Airlines è precipitato in una gola e questo rende particolarmente complesse le operazioni di soccorso, ora interrotte con l’arrivo della sera.