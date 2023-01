Dopo le critiche per le parole del ministro della Cultura alla kermesse di Fratelli d’Italia, da Twitter arriva anche l’ironia del collega di governo Guido Crosetto. “Dante tifava per il Pisa”, scherza il ministro della Difesa per cercare di stemperare la polemica che ha visto protagonista Gennaro Sangiuliano, che in un’intervento a Milano sabato pomeriggio aveva definito Dante Alighieri “il fondatore del pensiero di destra in Italia”. Nel tweet, in cui Crosetto tagga lo stesso Sangiuliano con l’emoticon della faccina che strizza l’occhio, il ministro della Difesa precisa: “Si ha il diritto, ed il dovere, di scherzare, in un momento di relax, anche rivestendo ruoli istituzionali. Chi pensa di no, vorrebbe istituzioni interpretate e non vissute”.

Crosetto è uno dei tanti che ha usato l’ironia per commentare le frasi del ministro della Cultura: “Ma ora chi glielo dice a Virgilio che ha gettato le basi di Italia Viva?”, ha scritto sui social il candidato alla segreteria del Pd Gianni Cuperlo. E ovviamente non sono mancate le citazioni dello stesso Sommo Poeta: “Davanti a questa colossale sciocchezza, lo stesso Dante avrebbe suggerito ‘Non ragioniam di lui, ma guarda e passa’”, ha commentato la capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione cultura alla Camera, Anna Laura Orrico. “Fatti non foste a dir corbellerie!!!”, scrive, invece, Giovanni Barbera, membro del comitato politico nazionale di Rifondazione Comunista.