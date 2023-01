Un autista Cotral – la concessionaria che si occupa del servizio di trasporto pubblico extraurbano nel Lazio – è stato filmato da alcuni giovani mentre, alla guida del bus, si stava masturbando. Il video è stato diffuso in diversi gruppi social e dalla pagina Welcome to favelas. L’azienda ha fatto sapere che farà indagini interne, anche se ha precisato che è difficile risalire all’identità dell’uomo.