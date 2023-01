Venerdì 13 gennaio alle 16 inizia il ciclo di interviste di Peter Gomez ai candidati alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Il primo ospite è Alessio D’Amato, assessore uscente della giunta Zingaretti che correrà per il centro sinistra in una configurazione ridotta rispetto all’esperienza degli ultimi cinque anni. Il Movimento 5 stelle ha infatti deciso di abbandonare la compagine per tentare l’avventura solitaria. L’intervista sarà moderata da Luca De Carolis.