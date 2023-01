Dopo essere svenuto a Montecitorio, il capogruppo di Azione-Italia resta ricoverato al Gemelli. Ha trascorso una notte tranquilla e in giornata ha effettuato diversi controlli ed esami che porteranno i medici a valutare come procedere. Il saluto sui social: "Vi ringrazio tutti per la quantità spropositata di affetto che mi state manifestando"