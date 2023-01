Consiglio regionale del Veneto. Le opposizioni propongono una mozione perché la Regione aderisca alla rete Ready (che si occupa di combattere discriminazioni e violenze) e ai Pride, ma a un certo punto prende la parola uno dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio. Che esordisce così: “Io non ho nulla contro gay, omosessuali, lgb… eccetera… però non dobbiamo portarli al circo. Perché è vero, è finito il Natale, ma tra poco c’è Carnevale”. Poi la proposta: “Va bene, voto a favore se facciamo un emendamento in cui si dice che vestiamo gli assessori di Zaia da drag queen e li mettiamo sopra il carro. Allora, un po’ di serietà. Vi ricordo l’aula dove siete (sic), allora, prima di presentare certe oscenità, pensateci qualche volta in più”. Joe Formaggio, già definito “sindaco-sceriffo” di Albettone, era diventato noto per aver proposto una tassa sui gay “perché non si riproducono”. L’intervento in Aula è stato ripreso e criticato dal deputato del Pd, Alessandro Zan.

Video Facebook/Alessandro Zan