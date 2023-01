Giuseppe Conte smentisce Giorgia Meloni in un video. La presidente del Consiglio, oggi, ha detto di non aver mai dichiarato di voler togliere le accise sul carburante in campagna elettorale. Il leader del M5s, tuttavia, ha mostrato il programma di Fratelli d’Italia, che sostiene il contrario: “A differenza di quello che Meloni ha detto al punto 17 del programma di Fratelli d’Italia c’è la riduzione di Iva e accise sui carburanti. E ha preso voti per questo”.