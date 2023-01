Un lungo intervento di 16 minuti per parlare del caro-benzina. La premier Giorgia Meloni ha fatto uscire un nuovo video degli “Appunti di Giorgia” ed ha parlato del rincaro dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. “Il prezzo medio della scorsa settimana era di 1,812 euro al litro, è sicuramente un prezzo che ci piacerebbe fosse più basso, però quanto cambia rispetto a quello che abbiamo vissuto nei mesi e negli anni precedenti?”, ha spiegato. “Il prezzo medio quando c’era il taglio delle accise nel precedente governo era di 1,885 euro a maggio, il 27 giugno era di 2,073 euro, il primo agosto di 1.877. Allora posso anche capire che il prezzo ora è alto ma dove erano la stampa, la comunicazione, i politici, quanto il prezzo della benzina era a 2,073 euro di media?”, ha attaccato Meloni, prendendosela con i giornalisti. “E dov’era negli anni scorsi? Io non ricordo negli anni precedenti le campagne che stiamo vedendo in questi giorni”, ha continuato, sottolineando che già nel governo Monti e in nel 2014 con Renzi il prezzo della benzina era salito sopra 1,800 al litro. Meloni ha poi concluso sottolineando che bisogna comunque “intervenire” sulle eventuali storture.