“Io non escludo mai nulla, tanto meno un’alleanza in extremis con il M5s. Anche se in questi casi sono molto realista e molto pragmatico. Tra qualche giorno si presentano le liste, oggi presentiamo il programma. È un programma unito con una coalizione unita e ci presentiamo per vincere. Questa narrazione che senza il M5s non si vince è una narrazione che non condivido perché già nel 2018 abbiamo vinto contro i 5 stelle e il centrodestra”. Così il candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrosinistra, Alessio D’Amato, parlando a margine della presentazione del suo programma ‘Per un futuro semplice’.