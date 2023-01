Prosegue da ormai più di un mese la colata lavica sul fianco nord-orientale dell’Etna. La lava continua a fuoriuscire ed è sempre più visibile anche a distanza. Si tratta di un’eruzione effusiva che per ora non desta preoccupazione, visto che avviene in una zona lontana dai centri abitati e in quota. Il fronte si è comunque espanso in modo significativo nel corso delle ultima settimane. Le immagini girate da Serra delle Concazze.