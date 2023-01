Scontro a Omnibus (La7) tra la capogruppo di Italia Viva al Senato, Raffaella Paita, e il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, sul blocco del taglio sul carburante deciso dal governo Meloni.

Paita evidenzia le contraddizioni tra le promesse elettorali di Fratelli d’Italia e la realtà dei fatti: “Arrivati al governo, un minuto dopo avete tolto lo sconto sulle accise che aveva istituito il governo Draghi. Si può essere più o meno nostalgici di Draghi, però lui aveva fatto una cosa importante per le famiglie italiane”.

“Paita, la campagna elettorale è finita – ribatte Mollicone – avete perso le elezioni. Elaborate il lutto”.

Le scintille tra i due politici proseguono per diversi minuti con Paita che viene più volte redarguita dalla conduttrice Gaia Tortora per la lunghezza dei suoi interventi. Dopo lo stacco pubblicitario, Mollicone, leggendo un testo sullo smartphone, rinfaccia alla parlamentare di Italia Viva: “Queste sono esattamente le accise di 8 anni fa. E 8 anni fa chi c’era a Palazzo Chigi? Matteo Renzi. Quindi, queste sono le accise del governo Renzi, noi non abbiamo aumentato proprio niente”.

“Ci sono due differenze da allora – replica Paita – La prima è che non siamo a 8 anni fa e non c’è il problema del caro energia. In più, Renzi, a differenza della Meloni, non ha fatto nessun video elettorale in cui prevedeva di togliere le accise. L’avete fatto voi”.

“Sembri Berlusconi“, controbatte il deputato meloniano.

“Voi avete aumentato le accise – rilancia Paita – Purtroppo questa è la verità”.

“Non abbiamo aumentato niente, sono i valori di 8 anni fa. Vatteli a vedere”, risponde Mollicone.

“Ho bisogno di chiudere il ragionamento”, continua la deputata.

“Vai dallo psicologo però“, replica Mollicone ridendo, mentre la conduttrice cerca di stemperare la tensione del dibattito dicendo che l’invito del parlamentare non è offensivo.

Nel frattempo Paita, in collegamento, non sente e cita ancora Mario Draghi provocando la contrarietà di Gaia Tortora: “Qua non se ne esce. Bisogna anche andare avanti nella vita. Draghi non c’è e ora c’è un altro governo. E con questo dobbiamo discutere”.