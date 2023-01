Festa della Lega a Cervia, 2019. Dal palco Matteo Salvini prende la parola e inanella una serie di complimenti a tre (allora) capi di Stato: “Ritengo che Putin sia un grande uomo di Stato e di governo. Non perché mi abbiano pagato per dirlo, come ritiene qualche fenomeno. Così come ritengo Trump una salvezza per gli americani, così come ritengo un grande presidente brasiliano Jair Bolsonaro“. Il video di quelle dichiarazioni sta facendo il giro del web, dopo l’assalto ai palazzi delle istituzioni brasiliane, insieme a un’altra diretta social del segretario della Lega, che poco prima del ballottaggio tra Lula e Bolsonaro, diceva: “Sicuramente se fossi in Brasile non voterei mai per un candidato di estrema sinistra”.