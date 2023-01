“Perché abbiamo imbrattato la facciata del Senato? Quando facevamo i blocchi stradali, gli automobilisti ci dicevano: ‘Perché non andate a protestare davanti ai palazzi della politica?‘. E così abbiamo fatto”. Lo ha detto Tommaso, attivista di Ultima Generazione, il movimento per il clima che ha organizzato l’imbrattamento di Palazzo Madama, a Coffe Break, su La7. “Le nostre azioni potrebbero rivoltarcisi contro? Secondo noi sono necessarie, se fosse tutto funzionato bene negli ultimi 30 anni, ora io sarei al lavoro, e miei compagni sarebbero a studiare, o in famiglia”.

