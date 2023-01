Vernice arancione sulle facciate dei palazzi istituzionali anche a Parigi. A pochi giorni dal blitz in Senato di Ultima generazione, un gruppo di attivisti del collettivo ambientalista Last Renovation ha imbrattato la porta dell’Hotel de Matignon, residenza ufficiale della prima ministra del governo francese, Elisabeth Borne. Nei video postati sui social si vedono due attivisti che vengono fermati dalla polizia presente sul posto. Il collettivo ‘Last Renovation’ è noto per le sue azioni di disobbedienza civili pacifica, ha detto di volere denunciare l’”inazione climatica” del governo, nel giorno in cui i suoi membri tornavano al lavoro.

video twitter @Cerveaux non disponibles