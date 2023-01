È stato identificato l’uomo che la sera del 31 dicembre ha accoltellato una ragazza israeliana di 24 anni alla stazione Termini a Roma. Si tratta di Aleksander Mateusz Chomiak, un ragazzo di origini polacche di 25 anni che vivrebbe in Italia da circa 8 mesi come clochard. Il giovane è attualmente ricercato con l’accusa di tentato omicidio, senza l’aggravante dell’odio razziale. L’aggressore è stato filmato in un nuovo video – ripreso con un telefonino dai video delle telecamere di sicurezza della stazione – mentre staziona davanti a un ingresso dello scalo e fuma una sigaretta. I vestiti neri e la busta blu sono identici a quelli che si notano nel video dell’aggressione ai danni della ragazza, che si trova ancora ricoverata in prognosi riservata al policlinico Umberto I.