Prima ha iniziato a inveire contro un dog sitter che portava a spasso alcuni cani, senza nessun motivo apparente. Poi ha cominciato a lanciare bottiglie di vetro e sedie di plastica sugli animali, finendo per inseguirli con un bastone. A quel punto, ha provato a strappare via i guinzagli al dog sitter che, mentre tentava di difendersi, ha ricevuto un morso sulla mano. Ma l’uomo di origini marocchine di 54 anni che ha aggredito i cani e il suo padrone non si è fermato neanche davanti all’intervento delle forze dell’ordine. All’arrivo della polizia si è scagliato contro gli agenti che alla fine, dopo una colluttazione, sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. È accaduto il 2 gennaio a Napoli, nei giardinetti del Molosiglio, a ridosso di via Acton, in pieno centro.

I poliziotti del commissariato San Ferdinando erano intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto per la presenza di una persona molesta. Per fermare il 54enne è stato però necessario richiedere il supporto dei colleghi del commissariato Montecalvario. L’uomo, risultato poi essere irregolare, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale ed è stato denunciato per maltrattamento di animali, lesioni personali, danneggiamento, rifiuto di declinare le proprie generalità e false attestazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale.