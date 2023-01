Il campione di Formula 1, Michael Schumacher, ha compiuto 54 anni. La scuderia Ferrari, con cui il pilota ha vinto sette titoli mondiali, ha espresso il suo affetto per il campione attraverso un messaggio pubblicato su Twitter: “Siamo con te nel giorno del tuo compleanno. Oggi e tutti i giorni”. E anche il primo cittadino di Maranello, Luigi Zironi, ha fatto gli auguri di buon compleanno al campione tedesco, ricordando il suo valore anche al di fuori dello sport: “L’affetto della nostra città per Schumi va oltre il valore del pilota, che al volante ci ha regalato una stagione indimenticabile di trionfi in Formula 1. È il suo essere campione dentro e fuori dall’abitacolo ad averci conquistato”.

Dal tragico incidente sciistico in Francia sono trascorsi nove anni. L’impatto con le rocce innevate fu devastante e quell’incidente ha avuto conseguenze irreversibili per la salute del campione. Sin dall’inizio c’è stato uno strettissimo riserbo sulle condizioni di Michael Schumacher. L’unico bollettino medico, infatti, è stato diffuso l’indomani dell’incidente: i medici di Grenoble parlarono di lesioni irreversibili al cervello. Da quel momento, le informazioni sulle sue condizioni sono state condivise soltanto con i familiari stretti del pilota. È stata la moglie del campione, Corinna, a scegliere e ottenere la strada del silenzio, con l’obiettivo di rispettare la privacy di Schumacher.