“La reintegrazione sociale non si fa dentro il carcere. Soprattutto per chi ha meno di 18 anni, si dovrebbe seguire un modello più ampio, che coinvolga anche la società esterna”. Susanna Marietti, responsabile dell’Osservatorio minori di Associazione Antigone, chiarisce subito: “Gli Istituti penali per minorenni fanno quello che possono”, ma spesso non basta per garantire la funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione. “Se non si mettono in atto politiche del lavoro, economiche e sanitarie per la presa in carico di questi ragazzi al momento del fine pena, il lavoro che si fa all’interno viene vanificato”. Sul territorio italiano sono 17 gli Ipm: secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero della Giustizia, aggiornati al 15 dicembre 2022, ci sono 400 ragazzi e ragazze ospitati in queste strutture.

Chi sono i detenuti – All’interno degli Ipm ci sono 206 minorenni e 194 persone tra i 18 e i 24 anni. La legge stabilisce che dentro possono stare anche maggiorenni fino a 25 anni, se i reati in questione sono stati compiuti durante la minore età. Che non ci siano solo ragazzi sotti i 18 anni, spiega Marietti, è un dato positivo: “Più il ragazzo è giovane ed è considerato una personalità in evoluzione – e di conseguenza da educare al massimo – più il sistema si adopera per trovare sistemi alternativi al carcere”. Ma in cosa si differenzia un Istituto penale per minorenni da un carcere per adulti? “Per quanto riguarda la vita dentro la struttura, bisogna ricordare la possibilità di visite prolungate e soprattutto l’idea di custodia attenuata”, argomenta Marietti. Si tratta di due strumenti per evitare la totale segregazione dal mondo esterno. Tuttavia, “pochi istituti hanno fatto la sezione a custodia attenuata, dicendo che non c’era spazio a sufficienza”. Le due tipologie di delitti più frequenti tra chi è detenuto in un Ipm sono quelli contro il patrimonio e contro la persona. Ad esempio: furto, rapina, lesioni personali e omicidio. La rieducazione, quindi, è cruciale e passa anche attraverso la scuola, che – evidenzia Marietti – dovrebbe essere il più possibile all’esterno della struttura. “Se si può, senza troppo rischio per la sicurezza, lasciare un ragazzo in un contesto relazionale ordinario è meglio – ragiona – Metterli in un contesto di normalità e non di segregazione significa infatti non fare il doppio passaggio: isolare e poi integrare”.