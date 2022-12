Dalla rielezione di Sergio Mattarella ai mondiali di Calcio in Qatar con la storica vittoria dell’Argentina, passando per l’inizio dell’invasione russa in Ucraina che ha portato morte, distruzione e tensioni geopolitiche. Il 2022, con la pandemia da coronavirus entrata ormai nella quotidianità delle nostre vite, è stato segnato da diversi fatti storici, sia al livello mondiale che in Italia. Come la morte della regina Elisabetta, deceduta a 96 anni dopo 70 anni di regno, o la guerra scoppiata a un passo dai confini dell’Unione, nel cuore dell’Europa, o, ancora, la prima presidente del Consiglio donna ad entrare a palazzo Chigi. L’ultimo giorno dell’anno un altro fatto epocale: è morto il papa emerito Joseph Ratzinger.

Il fattoquotidiano.it ha selezionato 10 notizie che, pur non esaurendo la complessità di 365 giorni di avvenimenti, racchiudono i fatti principali del 2022, raccontandole per immagini.