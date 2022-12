La Spagna segue l’esempio dell’Italia. Il governo di Pedro Sánchez ha, infatti, annunciato l’istituzione di “controlli” nei suoi aeroporti per i viaggiatori provenienti dalla Cina per assicurarsi che non siano portatori del virus del Covid. In una breve conferenza stampa a Madrid, il ministro della Salute, Carolina Darias, ha indicato che a questi viaggiatori verrà chiesta “la prova che siano negativi o un percorso vaccinale completo“. Così sono sempre più gli Stati che hanno introdotto l’obbligo di tampone per chi arriva dal Paese asiatico.

Test obbligatori che per i media cinesi sono misure ”infondate e discriminatorie”. “La vera intenzione è sabotare i tre anni di sforzi cinesi per controllare il Covid-19″, si legge in un articolo del Global Times. Le preoccupazioni della comunità internazionale sono legate alla decisione del presidente Xi Jinping di mettere fine alla politica del zero-Covid dopo le proteste di piazza e di non applicare più alcuna restrizione. Questo ha portato a un aumento dei contagi e dei decessi collegati al coronavirus in Cina, che coincide con la decisione di Xi di permettere ai suoi connazionali di riprendere i viaggi internazionali.

Intanto è guerra di numeri sui dati riguardanti i contagi e i decessi per Covid che riguardano la Cina. Pechino insiste: “I nostri dati sono sempre trasparenti“. Il rilascio di tutte le informazioni sui virus da parte di Pechino è stato fatto “nello spirito di apertura“, ha detto un alto capo della Sanità in una conferenza stampa tenuta dal Consiglio di Stato cinese e citata dall’agenzia di stampa Xinhua. Lo ha detto mentre un ente nazionale per il controllo delle malattie ha affermato che venerdì ci sono stati circa 5.500 nuovi casi locali e un solo decesso. Ma per gli esperti di altri Paesi questi dati sono lontanissimi dalla realtà.

Per gli esperti di malattie infettive della britannica Airfinity, in questo momento in Cina si registrano 9mila morti al giorno. Un numero di decessi in crescita esponenziale. Secondo gli esperti britannici, dal primo dicembre sono morti in Cina circa 100mila persone dopo essere state contagiate dal Covid-19, mentre sono stati 18,6 milioni i contagi, ha affermato Airfinity in una nota. Airfinity prevede che le infezioni da Covid in Cina raggiungano il loro primo picco il 13 gennaio con 3,7 milioni di casi al giorno.

Ma Pechino ribadisce la sua posizione. Jiao Yahui della Commissione nazionale per la salute ha cercato anche di spiegare possibili discrepanze. Alcuni Paesi contano solo i casi di persone che sono risultati positivi al test dell’acido nucleico dopo essersi infettati dal Covid e sono morte per insufficienza respiratoria indotta dal virus, ha spiegato. Altri Paesi, ha proseguito Jiao, includono tutti i decessi entro 28 giorni dai test positivi al Covid-19. “Ciò significa che il loro conteggio potrebbe includere anche coloro che si sono suicidati o sono morti in incidenti stradali dopo aver contratto il virus”, afferma. E precisa: “Dal 2020 il criterio di morte per Covid-19 che stiamo adottando in Cina è stato del primo tipo”. Ma gli esperti stranieri sembrano non credere a queste giustificazioni.