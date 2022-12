Un’ordinanza firmata mercoledì dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, dispone “tamponi antigenici Covid-19 obbligatori e, in caso di positività, l’esecuzione di test molecolari per il relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia”. Nelle immagini, i passeggeri sbarcati da un volo proveniente dalla Cina vengono sottoposti a tampone.