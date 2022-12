Spacciava sotto casa, dando appuntamento ai clienti nella sua auto parcheggiata a due passi dall’abitazione. Il padre del 55enne tossicodipendente non ha retto più a questa situazione: così, esasperato, ha chiamato la polizia locale di Rimini per denunciare l’attività del figlio.

Ricevuta la segnalazione gli agenti hanno organizzato un servizio antidroga, sono riusciti a ricostruire i suoi movimenti e hanno accertato la cessione di stupefacenti ad almeno due clienti. Perquisita l’auto, con l’aiuto di un cane dell’unità cinofila, sono stati trovati e sequestrati 29 grammi di eroina, contenuta in una busta di plastica riposta nel vano porta oggetti dell’auto del 55enne. L’uomo, che aveva precedenti per rapina e per reati legati agli stupefacenti, è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari.