Mentre si discute di manovra alla Camera, un gruppo di animalisti ha protestato contro l’emendamento dell’onorevole Tommaso Foti di FdI sulla caccia. Il testo sta facendo molto discutere e non ha lasciato in silenzio chi da sempre protegge gli animali. Una protesta colorata da grida contro le lobby delle armi davanti al portone della sede di FdI in via della Scrofa. I manifestanti sono stati fatti spostare dalle forze dell’ordine, con le quali ci sono stati attimi di tensione.