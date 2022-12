La polizia del commissariato Ponte Milvio, a Roma, sta indagando sul rapimento di un ragazzo nella zona della movida a Tor di Quinto. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni giovani sono arrivati all’ingresso di un ristorante asiatico, il Moku, intorno alle 2 di notte e hanno portato via il ragazzo. Il giovane sequestrato si chiama Danilo Valeri e ha 20 anni. In base a quanto si apprende il padre del ragazzo, Maurizio Valeri, 46 anni, venne gambizzato nella zona del Tiburtino nel maggio scorso nel corso di un regolamento di conti legato a vicende di droga e racket delle occupazioni delle case popolari.

L’uomo, secondo gli inquirenti, gestiva una piazza di spaccio nel quartiere San Basilio. Anche per questi precedenti, il fascicolo è stato affidato ai magistrati dell’antimafia di Roma. La polizia, che è al lavoro per rintracciare il giovane, sta ricostruendo quanto avvenuto all’esterno del pub, analizzando anche le telecamere presenti nella zona con l’obiettivo di individuare l’auto su cui è stato fatto salire il giovane.

In base a quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato, il giovane è stato costretto con la forza ad entrare in una auto dopo essere stato fatto uscire dal Moku con una scusa da alcuni uomini. Per questo i testimoni presenti hanno parlato di “rapimento” con gli inquirenti. “Sono uscita dal locale e ho sentito delle urla. Dei ragazzi inveivano contro una macchina mentre scappava via”, racconta a LaPresse una ragazza che si trovava nel Moku quando è stato rapito Valeri. La donna racconta come ci fossero “tantissime persone perché il locale stava chiudendo”.