“Vogliamo aprire una finestra con voi, coinvolgervi e avere con voi una discussione diretta da quest’Aula. Il Governo è incerto su tutto, dicevano di essere pronti ma evidentemente non lo sono”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, parlando in diretta Facebook dall’Aula della Camera. E poi continua: “La situazione è grave e indecente. Il governo non permette un confronto sulla manovra: abbiamo deciso di presidiare l’aula e di parlarne in trasparenza qui con tutti voi”.