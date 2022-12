“Se non si è mai andati a votare a settembre ottobre un motivo c’era, i tempi per approvare la manovra erano ristretti. Con un terzo del tempo e le maratone notturne è più facile commettere degli errori. Forza Italia ne esce vincente, abbiamo voluto tenere la coalizione compatta e unita tenendo però porta aperta all’opposizione. L’obiettivo era portare a vincere l’Italia. Come Parlamento abbiamo dovuto prendere atto del maxi emendamento del Governo, troviamo sia corretto che con una maggioranza politica definita si rispettasse un programma fatto di impegni presi.” Ha dichiarato il deputato di Forza Italia Roberto Pella.