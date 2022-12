Una manovra “vigliacca” e “dall’orizzonte corto”, “non solo perché toglie a tanti per dare a pochi e si accanisce sulle fasce più fragili della popolazione ma perché una manovra davvero coraggiosa avrebbe richiesto una misura strategica come un reale e corposo taglio del costo del lavoro come richiesto dalle parti sociali, invece aiuta gli evasori, punisce ingiustamente i poveri, dà una botta poderosa al welfare”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, che a un certo punto si è resa protagonista di uno botta e risposta col presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, a causa dei commenti e del vociare che arrivavano dai banchi del centrodestra: “Quando parla la destra noi stiamo zitti ma quando parliamo noi loro no?” ha chiesto Serracchiani. “Li sto richiamando, l’ho fatto anche prima” ha replicato Fontana. “Ah, finalmente”.