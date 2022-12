“Ennesimo rinvio da parte del governo, mancano i testi da visionare: siamo oltre il limite accettabile, così si pregiudica l’arrivo per domani in Aula della manovra. Inaccettabile se si pensasse di aggiungere adesso al testo una misura che riguarda i condoni per l’estinzione di alcuni atti tributari. Abbiamo fatto una battaglia perché lo scudo penale venisse tolto dalle ipotesi delle società sportive e non vogliamo che lo si rifaccia”. A dirlo è la capogruppo alla Camera del Partito democratico, Debora Serracchiani. “Esercizio provvisorio? Non ne facciamo questioni politiche per interesse degli italiani, è tutto nelle mani del governo: questi ritardi e queste forzature stanno rallentando i tempi. Il problema è loro. Per noi era meglio fare una manovra snella e correggere con decreto successivo”.