Poste Italiane e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno presentato un nuovo omaggio a David Sassoli: un ritratto dell’ex Presidente del Parlamento europeo, con la bandiera europea sullo sfondo, su un francobollo stampato. I pezzi stampati sono 315mila, hanno un valore di 1,15 euro e rientrano nella serie tematica “Il Senso Civico”. Il bozzetto è stato curato dal Centro Filatetico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Staso.

Nel corso della presentazione dell’iniziativa, che si è tenuta lunedì 10 dicembre a Roma, è intervenuta Maria Bianca Farina, presidente di Poste Italiane: “È un riconoscimento al grande giornalista e politico, ma soprattutto al grande uomo. È stato un esempio e un modello di senso civico e come tale sarà consegnato alla storia da questo francobollo – e ha aggiunto – oggi abbiamo bisogno, ancor più che in passato, di esempi che diano un messaggio: chi serve le istituzioni deve farlo con dedizione, passione ed onestà, perché serve il suo Paese. David Sassoli lo ha fatto e con questo francobollo abbiamo fatto un doveroso riconoscimento alla sua persona”. Anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ricordato l’ex Presidente del Parlamento europeo, spiegando che Sassoli “ispira la fiducia e la speranza nelle istituzioni europee e quindi nel futuro della nostra democrazia. Questa è l’Europa che lui ha aiutato a costruire, questa in cui tutti i cittadini si devono riconoscere, nell’ora della solidarietà, dell’umanità, della trasparenza e dell’integrità anche morale”.

Su Twitter, invece, è intervenuto Antonio Tajani, ministro degli Esteri: “David Sassoli era una persona perbene e così dovrà essere ricordato. Il francobollo a lui dedicato, che abbiamo presentato oggi, sarà una testimonianza per le future generazioni. Al di là degli incarichi che si ricoprono, conta essere onesti. Questo era il mio amico David”. Ad apprezzare l’iniziativa è anche il segretario del Partito democratico Enrico Letta: “Il sorriso di David su quel francobollo con la bandiera europea ci dice tante cose, anche per la congiuntura in cui questo avviene. David Sassoli è una persona che ha onorato il suo impegno nelle istituzioni europee, in un momento in cui purtroppo alcuni italiani non hanno onorato il loro impegno a Bruxelles”.