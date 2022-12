“Sarà difficile evitare una qualche forma di reazione che danneggia ulteriormente il Partito democratico. Bisogna dire subito che non è vero che esiste un disegno sistematico per tornare indietro. Perché se torniamo a 20 anni fa, allora è meglio chiudere bottega“. A queste parole di Pierluigi Castagnetti, ultimo segretario del Ppi e presidente dell’associazione “I Popolari”, sono seguiti gli applausi convinti delle persone presenti al convegno dei Cattolici democratici. Accanto a lui c’era Enrico Letta, che a sorpresa ha preso parte al dibattito, a cui hanno partecipato numerosi parlamentari del Pd, per “sedare” la protesta degli ex Ppi all’interno dello stesso partito. Protesta nata dalle parole dell’ex ministro Beppe Fioroni, contrario alle modifiche della Carta dei valori dei dem, che allontanerebbero il partito dall’anima più cattolica.