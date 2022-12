È stata aperta al pubblico a partire dalle 10 la Sala della Protomoteca in Campidoglio per la camera ardente dell’ex calciatore e allenatore Siniša Mihajlović. Tanti ammiratori e tifosi delle squadre in cui Mihajlović ha giocato o ha allenato sono confluiti al Campidoglio per dare l’ultimo saluto al campione, lasciando come segno di affetto sul feretro sciarpe o magliette. A dare l’addio anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, e il presidente della Lazio, Claudio Lotito visibilmente commosso: “Ho sempre avuto un rapporto di amicizia con la famiglia e con lui in particolare – ha detto – È una persona che deve rappresentare un esempio come professionista e come uomo, ha avuto il coraggio di portare avanti una malattia che è stata devastante. Deve essere un esempio di dignità e forza, non ha mai fatto trapelare nulla, è stato sempre con il sorriso. E questo dimostra che era un grande uomo“