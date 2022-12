Un velivolo militare F-35B si è schiantato alla base di Fort Worth in Texas al termine di un volo di prova. Il velivolo, ancora in fase di test, non era ancora stato consegnato al governo americano. L’episodio è accaduto giovedì mattina sotto gli occhi dei curiosi che hanno filmato l’accaduto. Il pilota ha perso il controllo dell’aereo dopo che questo ha toccato terra ed è stato costretto ad eiettarsi. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni del pilota.