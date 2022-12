“Non è che la sinistra è responsabile, tutta insieme, di quello che hanno fatto alcuni suoi europarlamentari. C’è però un atteggiamento della sinistra che in questi anni è stato confuso con il garantismo ma che non c’entra niente con il garantismo che è una certa auto-indulgenza, auto–assoluzione di tutti i casi che si sono verificati negli ultimi 30 anni. Ogni volta era o una mela marcia da isolare, e poi c’erano sempre delle scuse”. Così il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, intervenendo a Otto e Mezzo su La7, rispondendo a una domanda di Lilli Gruber, se ci siano già abbastanza elementi nello scandalo delle mazzette del Qatar date in Unione europea per tirare in ballo la sinistra italiana sulla questione morale.

A sinistra, continua Travaglio, “si sono inventati una serie di cose, che nella vita normale fanno ridere, per rinviare sempre una discussione che non c’entra molto col fatto penale in sé”. “Che differenza c’è tra Renzi che prende i soldi dall’Arabia Saudita per parlar bene di un regime di tagliagole e i parlamentari europei che prendono soldi dal Qatar per parlar bene di un altro regime di tagliagole? – continua il direttore – Che uno fa fattura perché siede in Senato, che è l’unico luogo al mondo dove un parlamentare può prendere soldi da uno stato estero, mentre gli europarlamentari non possono fatturare perché lì quelle cose non si possono fare lecitamente e quindi devono prendere le valigie i sacchi…”.

“È un tema scritto nel nostro articolo 54 della costituzione, che Berlinguer aveva declinato, non parlando di mazzette, perché dava per scontato che essendo un fatto criminale se ne occupasse la magistratura – continua Travaglio – Lui si occupava di un altro tipo di malcostume che è la questione morale che è il grande insieme dentro il quale c’è la questione penale. Cioè di tutti quei comportamenti che non sono reato ma che sono indegni di chi ricopre cariche pubbliche. E parlava di conflitti di interessi, di lottizzazione di posti, dei partiti che si erano mangiati Asl, musei, tutti i gangli della società per sistemare i loro uomini facendoli passare davanti a cittadini magari molto più meritevoli ma senza tessera”. Quindi Travaglio conclude: “Questo è il tema che la sinistra ha sempre evitato ed è strano perché l’aveva lanciato proprio Berlinguer, evidentemente perché lui se lo poteva permettere”.