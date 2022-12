A L’Aria che tira, su La7, si sta parlando dei vitalizi dei parlamentari e della decisione del governo di Giorgia Meloni di eliminare, progressivamente, il reddito di cittadinanza alle fasce più fragili della popolazione. A un certo punto interviene, in studio, Luigi De Magistris, secondo cui “il politico deve essere ben pagato quando svolge la sua funzione pubblica, ma c’è un eccesso”. Tanto che, a proposito del vitalizio, aggiunge, “non è detto che lo debba prendere”. Così il sindaco di Benevento ed ex parlamentare, Clemente Mastella, lo interrompe: “E allora rinuncia alla tua pensione di europarlamentare”. “Non ho nessuna pensione da europarlamentare”, replica l’ex sindaco di Napoli, “sei un bugiardo cronico”. “Hai rotto le palle a tutti quando facevi il magistrato e non hai portato a casa nessun risultato” sbotta Mastella. “Fatti dare del bromuro prima di venire in trasmissione” è la replica di De Magistris.

Video LA7