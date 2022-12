“No, così non respira più, raga’”. Siamo a Telgate, in provincia di Bergamo, fuori dalla discoteca Costez. Due buttafuori stanno stringendo al collo un giovane, nella presa che ricorda quella fatta dalla polizia con George Floyd, soffocandolo. Il ragazzo, che sembra privo di conoscenza, viene trascinato lontano dall’ingresso del locale. Il video è stato diffuso sui social e ora sia i titolari della discoteca, sia quelli dell’agenzia di vigilanza (la Iron Idv di Paratico) hanno fatto sapere che faranno indagini per capire cosa sia successo. E che, nel caso, verranno presi provvedimenti nei confronti dei due buttafuori.

Video Facebook/Puntato