Oro e record del mondo nella staffetta 4×100 stile libero maschile. Poco prima, un infinito Gregorio Paltrinieri trionfa ancora nei 1500 stile libero. È la fotografia del dominio azzurro ai mondiali di nuoto in vasca corta di Melbourne. Ad aprire lo show è il 28enne di Carpi, che non ancora appagato dall’aver già messo al collo in questa stagione due ori ai Mondiali di Budapest e altri tre agli Europei di Roma, si è preso pure il secondo oro iridato in vasca corta dopo quello conquistato a Doha nel 2014. Mai nessun italiano ci era riuscito prima. Paltrinieri si è imposto in 14’16”88 davanti al francese Damien Joly (14’19”62) e al norvegese Henrik Christiansen (14’24”08).

Poi è arrivata l’ennesima prova di forza della velocità azzurra. L’Italia composta da Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Leonardo Deplano e Thomas Ceccon con un incredibile 3’02”75 ha migliorato il precedente primato mondiale di 3’03”03 realizzato dalla staffetta Usa ai Mondiali di Hangzhou nel 2018. Gli azzurri hanno tenuto dietro l’Australia, che puntava alla vittoria nella piscina di casa, e pure gli Stati Uniti, che si sono dovuti accontentare del bronzo.

Esultano gli azzurri protagonisti di questo trionfo: “Pensavo di fare decisamente meglio rispetto al mattino. Abbiamo fatto ciò che avevamo in mente”, dice la ‘matricola’ Paolo Conte Bonin. “E’ il mio secondo record del mondo. Sono contentissimo: è un tempo strepitoso. Dedichiamo questo successo a Lorenzo (Zazzeri, ndr) che ci segue da casa”, prosegue Thomas Ceccon. “Un record del mondo importante. Complimenti a tutti noi. Non è stata una frazione perfetta la mia, ma passa in secondo piano oggi”, aggiunge Alessandro Miressi. “Mi sento molto bene in acqua, anche al mattino le sensazioni erano ottime: mi sentivo agile. E’ stato tutto perfetto”, conclude Leonardo Deplano.

“Non sarà sicuramente la vittoria che più ricorderò, ma è importantissima. Era tanto tempo che non vincevo in vasca corta“, ha detto Paltrinieri ai microfoni Rai dopo la vittoria nella finale dei 1500 stile libero. “È vero che oggi mancava qualcuno, ma non era scontato e sono contento di esserci riuscito”, aggiunge il 28enne di Carpi.