Non è ancora chiaro il motivo per cui un autobus, con a bordo 41 bambini, è uscito di strada in via Tiburtina all’incrocio con via di Salone a Roma. Sul posto sono accorsi i vigili del del fuoco e il gruppo Tiburtina della polizia locale. Secondo le prime informazioni non ci sono persone ferite gravemente, ma due bambini, di circa 7 anni, sono stati trasportati in ospedale insieme al conducente, tutti in codice giallo. Una delle ipotesi è che all’origine dell’incidente ci possa essere un malore del conducente.