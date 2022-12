FQChart è la media aritmetica settimanale dei sondaggi sulle intenzioni di voto degli italiani in esclusiva per Il Fatto Quotidiano. Concorrono alla media tutti i sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa.

Settimana dal 5/12 all’ 11/12/2022

Complici i Mondiali di Calcio e l’avvicinarsi delle lunghe feste natalizie, gli italiani mettono in standby la politica. Questo sembra il responso dei sondaggi degli ultimi sette giorni che segnalano variazioni minime o pressoché nulle del consenso ai partiti. Quasi certamente bisognerà aspettare il nuovo anno e ancora di più la prossima primavera per assistere a qualche probabile “smottamento”. Per quel tempo infatti avremo il risultato delle elezioni regionali in Lombardia e Lazio, la nuova segreteria Pd (che si annuncia già debole a prescindere dal vincitore) e sei mesi abbondanti di governo Meloni, sufficienti per un primo bilancio nella fiducia e “nel cuore” degli elettori.

Per ora, anche per questa settimana, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito col 29,5% (+0,3), seguito ancora dal Movimento 5 stelle in lieve flessione al 17,3% e dal Pd col suo 16,3% (-0,1). Per la seconda settimana consecutiva la Lega va in positivo e sale fin quasi al 9%. Resta al suo posto anche il Terzo Polo all’8% netto, così come Forza Italia col suo 6,9% (-0,2). Poco da dire anche su Verdi&Sinistra al 3,7 % (-0,1), su +Europa al 2,6% e sul fanalino di coda ItalExit (2,1%) di cui al momento si sono perse le tracce. In generale si può comunque dire che il trend di questi giorni non è positivo per le opposizioni all’attuale esecutivo.

(Fonte: Swg, Emg, Lab2101, Tecnè, Euromedia Research)