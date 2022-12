“Noi abbiamo visto in questi anni, e forse la crisi della sinistra viene anche da lì, dal non aver saputo anticipare le grandi trasformazioni che stavano spaventando le nostre società, in particolare le trasformazioni demografiche, tecnologiche e climatiche”, le parole di Elly Schlein nel corso del suo intervento all’evento promosso dall’associazione Rosa Rossa. La candidata alla segreteria dem ha poi continuato: “Bisogna tutelare il nuovo lavoro digitale, non è accettabile che una persona debba uscire a lavorare per pochi euro all’ora senza tutele”