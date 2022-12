Il Marocco ha battuto il Portogallo 1-0 ai quarti di finale della Coppa del Mondo Qatar 2022, volando così in semifinale. Esplode la festa dei tifosi in centro a Milano. Fumogeni, petardi, fuochi di artificio, tamburi, canti e balli e in più tante bandiere nazionali e molte persone che indossano le magliette dei beniamini. Molti i salti, le ‘carovane’, le stelle pirotecniche accese e i clacson ‘a mano’ (la zona è infatti stata chiusa al traffico).