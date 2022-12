Cristiano Ronaldo esce dal campo in lacrime dopo l’eliminazione del Portogallo contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Per l’attaccante 37enne è la gara di addio, quella che conclude la sua storia in Coppa del Mondo e probabilmente anche la maglia della Nazionale. La fine di un’era. Per questo, al fischio finale, è scoppiato a piangere, lasciando il terreno di gioco mentre con la maglia si copriva il volto.

Ronaldo probabilmente si aspettava andasse diversamente. Invece è partito dalla panchina sia agli ottavi contro la Svizzera che ai quarti contro il Marocco. E’ entrato per l’ultima mezz’ora, senza riuscire a ribaltare l’uno a zero con cui i Leoni dell’Atlante, da sfavoriti, hanno conquistato la semifinale e portato per la prima volta una squadra africana tra le prime quattro dei Mondiali.