Papa Francesco si è visibilmente commosso durante la cerimonia dell’Immacolata a Piazza di Spagna mentre chiedeva la pace per l’Ucraina. Con la voce rotta dall’emozione ha dovuto per alcuni istanti interrompere la sua preghiera. La folla dei fedeli, in quel momento, ha calorosamente applaudito il Pontefice.

“Vergine Immacolata, avrei voluto oggi portarti il ringraziamento del popolo ucraino per la pace che da tempo chiediamo al Signore. Invece devo ancora presentarti la supplica dei bambini, degli anziani, dei padri e delle madri, dei giovani di quella terra martoriata che soffre tanto – ha detto il Pontefice nella preghiera – Guardando a te, che sei senza peccato, possiamo continuare a credere e sperare che sull’odio vinca l’amore, sulla menzogna vinca la verità, sull’offesa vinca il perdono, sulla guerra vinca la pace. Così sia!”

Prima di ripartire per il Vaticano, salutando alcuni giornalisti, il Papa ha spiegato anche i motivi della sua commozione: “Sì, è un grande dolore. Grande… Una sconfitta per l’umanità. Preghiamo eh?”.