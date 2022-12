Il ministro Roberto Calderoli, a margine di un incontro con il governatore campano Vincenzo De Luca sull’autonomia differenziata, ha commentato le parole di Carlo Calenda proprio sul progetto di riforma relativo all’autonomia: “Prima di parlare, sarebbe meglio studiare. Non si può confondere cos’è un Lep, cioè un livello essenziale di prestazione, cos’è un costo standard, cos’è un fabbisogno standard e da quello ricavare il costo della garanzia dei Lep. Quando uno avrà definito i Lep stabilirà quanto costano e in quel caso deciderai come e quanto finanziarli. Ma andare a far la spesa senza la lista e stabilendo prima cosa mettere in tasca è difficile farlo. Bicamerale? Nella mia storia parlamentare fatta di nove legislature non ho mai visto una Bicamerale conclusa con successo, tutte si sono chiuse senza ottenere alcunché. Se tu non vuoi fare una cosa fai una commissione ad hoc, se non vuoi farla del tutto fai una Bicamerale e perderai ancora più tempo”.