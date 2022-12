“Faccio questo video per ringraziare tutti, tutti i miei amici e tutti gli amici del Fatto Quotidiano”. Yassin, l’italo marocchino malato di cancro, in Qatar grazie alla tenacia dei suoi amici, ha coronato il suo sogno. E lo ha fatto anche grazie all’aiuto del Fattoquotidiano.it, che ha raccontato la sua storia. Direttamente dagli spalti di Marocco-Spagna, Yassin ha ringraziato tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta fondi, rilanciata anche dal Fatto.it, che gli ha permesso di sedersi sulle gradinate dell’inaspettata partita.

I risparmi messi da parte da Yassin e dai suoi amici, Abdessamad, Ilias e il terzo amico, infatti, erano destinati solo alle prime partite del girone ma, la qualificazione del Marocco agli ottavi, che non avveniva da 36 anni, ha cambiato i loro piani. Così, per non interrompere il loro sogno, gli amici hanno lanciato una raccolta fondi per cercare di assistere anche a questa partita, visto il costo dei biglietti ormai introvabili, raccogliendo oltre 1700 euro in pochi giorni, grazie anche all’articolo del Fatto.it che ha rilanciato la loro incredibile storia.